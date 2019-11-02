Футбол

News.ruNews.ruБывший игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Витесс» Слуцкого

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что футбольный клуб может подписать контракт с бывшим полузащитником московского ЦСКА японцем Кейсуке Хондой. Конечно, есть вероятность, что мы подпишем контракт с Хондой. Я видел, как он играл в Италии, Мексике и Австралии.
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Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда может перейти в «Витесс» Слуцкого

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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