Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини опубликовал фотографию после операции по реконструкции передней крестообразной связки правого колена, которую он перенёс накануне. «День 1. До конца», — написал Кьеллини. Фото доступно на странице Кьеллини в «Инстаграме».

Происшествия Российский мэр увидел мемы про себя и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

Экономика В России на 7% выросла стоимость авиабилетов Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кино Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.

Происшествия Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.

Политика Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции Генконсульство РФ устанавливает все обстоятельства ЧП. Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи.

Происшествия В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Авто Все меньше автовладельцев ремонтируют машины у официальных дилеров Как заметили аналитики рынка услуг автосервиса, часть потребителей отказалась от обращений в сервисные центры при официальных дилерах, даже если речь идет об обслуживании гарантийных автомобилей.

Политика Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Единоборства Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.

Происшествия Иномарка врезалась в остановку в Пскове В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Экономика «Трансмашхолдинг» поставит Египту железнодорожные вагоны Фото: ntdtv.ru Российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и "Египетские национальные железные дороги" в сентябре 2018 г. подписали договор о поставке 1,3 тыс. пассажирских вагонов с местами для сидения.

Происшествия В Instagram появилась страничка от лица «дятловцев» Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов.

Авто Mercedes-Benz тизером анонсировал новый электрокар EQ Рекламная кампания автосалона во Франкфурте 2019 года проходит полным ходом, и Mercedes-Benz, в том числе, не остался в стороне и готовит что-то интересное.