Футбол
ЧемпионатКьеллини опубликовал фото после операции
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини опубликовал фотографию после операции по реконструкции передней крестообразной связки правого колена, которую он перенёс накануне. «День 1. До конца», — написал Кьеллини. Фото доступно на странице Кьеллини в «Инстаграме».
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Взрыв произошел на шахте в Донецке
Взрыв произошел на шахте им. Скочинского в Донецке, сообщает РИА "Новости". Информация о пострадавших уточняется.
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Штукатурка упала на десятиклассницу в омской школе
Ученица десятого класса омской гимназии № 88 попала в больницу после падения на нее штукатурки.
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В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Происшествия
ФСИН обязали выплатить 200 тысяч рублей брату заключенного, умершего после избиения в СИЗО
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ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
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Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Футбол
«Вест Бромвич» готовит жалобу на «Барселону» в ФИФА
Правила подписания молодых футболистов зарубежными клубами, установленные ФИФА, говорят о том, что «Барселона» должна выплатить «Вест Бромвичу» 235 тысяч фунтов (почти 260 тысяч евро).
Евро-футбол.ру вчера в 17:18
Происшествия
В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА
В одном из грузинских ресторанов в Петербурге правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из структур компании ИКЕА.
Peterburg2.ru 02:44
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Общество
Росстат: половина российских женщин не работает
В России около половины женщин не работает. Такие данные приводит Росстат, передает РИА «Новости».
МР7.ру вчера в 00:14
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Экономика
Глава ФРБ Бостона не видит необходимости в снижении ставок
Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, что центробанку США не нужно дополнительно снижать процентные ставки, несмотря на растущую торговую напряженность и геополитические риски, сообщает Reuters.
Вести.Финанс 04:38
Игры
В Epic Games Store появится предварительная загрузка Borderlands 3
Вероятно, к релизу в Epic Games Store добавят функцию предварительной загрузки.
Gmbox.ru 05:04
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Спорт
Фуркад назвал главного соперника в карьере
Нева Спорт 04:11
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Рада лишила неприкосновенности украинских депутатов
Верховная рада Украины на пленарном заседании лишила неприкосновенности депутатов.
Rambler News Service вчера в 04:55
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поступила в МГУ
17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала связывать свою жизнь с актерством.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
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Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20