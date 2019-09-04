Футбол

ЧемпионатЧемпионатКьеллини опубликовал фото после операции

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини опубликовал фотографию после операции по реконструкции передней крестообразной связки правого колена, которую он перенёс накануне. «День 1. До конца», — написал Кьеллини. Фото доступно на странице Кьеллини в «Инстаграме».
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