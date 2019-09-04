Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини не сыграет в этом году из-за травмы колена. Сегодня, 3 сентября, защитник сборной Италии перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки правого колена.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Футбол Зобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.

Здоровье В США впервые запретили электронные сигареты Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.

Происшествия Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.

Игры Обзор Gears 5. И снова бьём мы Саранчу! Неудачники из Дельты Gears 5 продолжает историю Gears of War 4, где мы играли за сына Маркуса Феникса, Джеймса, и противостояли как Рою (мутировавшей Саранче — рептилоидной расе гуманоидов, стремящейся уничтожить человечество), так и правительственным войскам Коалиции.

Политика Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Экономика В России вновь зафиксирована дефляция За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.

Футбол «Ювентус» пытался приобрести Зинченко Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.

Экономика Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско Найденный Банком России способ для совмещения рисков по ОСАГО и каско в одном полисе работоспособен, будет ли объединенный полис дешевле двух отдельных - покажет практика, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Общество В России впервые появится памятник евреев цыганам Российский еврейский конгресс (РЕК) установит в деревне Александровка Смоленской области мемориал 176 цыганам — жителям колхоза имени Сталинской конституции, которые были расстреляны в апреле 1942 года нацистами.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Общество Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян» Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.

Политика США пообещали миллионы долларов за взлом сети КСИР США назначили награду за сведения, которые помогут разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана), заявил Госдепартамент страны.

Политика Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Баскетбол Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.