Футбол
Советский спортКьеллини перенес операцию и пропустит полгода
Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини не сыграет в этом году из-за травмы колена. Сегодня, 3 сентября, защитник сборной Италии перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки правого колена.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Футбол
Зобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.
Sport24.ru 09:22
Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Здоровье
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 погибли
В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
Газета.Ru 10:08
Игры
Обзор Gears 5. И снова бьём мы Саранчу!
Неудачники из Дельты Gears 5 продолжает историю Gears of War 4, где мы играли за сына Маркуса Феникса, Джеймса, и противостояли как Рою (мутировавшей Саранче — рептилоидной расе гуманоидов, стремящейся уничтожить человечество), так и правительственным войскам Коалиции.
Игромания.ру 09:01
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Футбол
«Ювентус» пытался приобрести Зинченко
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.
Спорт-Экспресс 09:22
Кино
Вилле Хаапасало презентовал в Хельсинки свой фильм о Татарстане
Татар-информ 03:52
Экономика
Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
Найденный Банком России способ для совмещения рисков по ОСАГО и каско в одном полисе работоспособен, будет ли объединенный полис дешевле двух отдельных - покажет практика, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
РИА Новости 10:57
Общество
В России впервые появится памятник евреев цыганам
Российский еврейский конгресс (РЕК) установит в деревне Александровка Смоленской области мемориал 176 цыганам — жителям колхоза имени Сталинской конституции, которые были расстреляны в апреле 1942 года нацистами.
Lenta.ru 10:56
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Общество
Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян»
Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.
РИА Новости 03:50
Политика
США пообещали миллионы долларов за взлом сети КСИР
США назначили награду за сведения, которые помогут разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные войска Ирана), заявил Госдепартамент страны.
Взгляд.ру 11:21
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Музыка
Певец Сергей Лазарев расплакался во время работы
Сергей Лазарев расплакался, когда записывал свою новую песню.
VSE42 05:41
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском 11:10