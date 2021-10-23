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Kelly Services: сотрудники в России чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и скуки

Исследователи назвали основные причины, по которым россияне за последнее время предпочитали увольняться.
Телеканал 360°
На первом месте (34 процента ответов) оказался низкий уровень заработной платы.
Lenta.ru
Во втором квартале 2021 года рабочие места покинули 2,66 миллиона россиян — рекордное число за восемь лет.
Lenta.ru
Что касается увольнений россиян со стороны работодателя, то самые распространенные причины в стране сейчас две.
Телеканал 360°

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Kelly Services: сотрудники в России чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и скуки
Телеканал 360°19:46
Россияне назвали скуку поводом для увольнения
Общественная служба новостей19:27
РБК: рекордное число россиян уволилось из-за скучной работы
Lenta.ru18:56
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ТАСС22 октября в 12:10