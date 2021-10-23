Телеканал 360°Kelly Services: сотрудники в России чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и скукиИсследователи назвали основные причины, по которым россияне за последнее время предпочитали увольняться.Телеканал 360°На первом месте (34 процента ответов) оказался низкий уровень заработной платы.Lenta.ruВо втором квартале 2021 года рабочие места покинули 2,66 миллиона россиян — рекордное число за восемь лет.Lenta.ruЧто касается увольнений россиян со стороны работодателя, то самые распространенные причины в стране сейчас две.Телеканал 360°Читать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Общественная служба новостейПодробнее о событииKelly Services: сотрудники в России чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты и скукиТелеканал 360°19:46Россияне назвали скуку поводом для увольненияОбщественная служба новостей19:27РБК: рекордное число россиян уволилось из-за скучной работыLenta.ru18:56Показать все источникиОценить3Поделиться