Оперштаб Кузбасса по коронавирусу опубликовал суточную сводку заболеваемости COVID-19 в регионе. Мы уже публиковали информацию о количестве заболевших за сутки по состоянию на 11 часов 19 июня.

Общество «Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе 5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 17

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,2K

Здоровье Анархией назвал поведение украинцев при карантине глава Минздрава Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился поведением соотечественников в непростой период карантина и определил его как «анархию».

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4K

Общество Роскачество рассказало, как выбрать черешню Эксперты дали советы по выбору качественной черешни. Роскачество рассказало, на что нужно обратить внимание при выборе черешни.

Футбол Цорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева в «Спартаке» Гендиректор московского «Спартака» Томас Цорн в интервью Youtube-каналу «Дневник фаната» высказался относительно будущего в команде хавбеков Наиля Умярова и Аяза Гулиева, а также голкипера Александра Максименко.

Кино Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт. 63

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 6,1K

Происшествия В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. 8

Общество В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 206

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 518

Наука Учёные разработали метод беспроводной передачи данных в 6G Разработка ученых ИТМО позволяет значительно ускорить передачу данных в стандарте 6G. Об этом сообщает пресс-служба вуза.