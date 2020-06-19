Коронавирус
Город новостейКемерово лидирует по количеству новых заразившихся коронавирусом
Оперштаб Кузбасса по коронавирусу опубликовал суточную сводку заболеваемости COVID-19 в регионе. Мы уже публиковали информацию о количестве заболевших за сутки по состоянию на 11 часов 19 июня.
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Опубликован перечень кузбасских территорий, где за сутки был вывялен коронавирус
Московский комсомолец Кузбасс00:33
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
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Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
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Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 2004
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Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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SpaceX построит плавучий космодром
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РИА Новости 03:48
Общество
На Россию надвигается похолодание
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Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде
Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
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Мировые цены на нефть снова растут
Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
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Вести.Ru 03:26
Общество
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РИА Новости вчера в 06:39
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
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Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера
Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
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Старший инженер фирмы IVEStore Андрей Зеленый рассказал, как нельзя заряжать смартфоны.
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Врач объяснила, как определить рак по запаху пота
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Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста
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За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса
По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39