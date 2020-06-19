Коронавирус

Город новостейГород новостейКемерово лидирует по количеству новых заразившихся коронавирусом

Оперштаб Кузбасса по коронавирусу опубликовал суточную сводку заболеваемости COVID-19 в регионе. Мы уже публиковали информацию о количестве заболевших за сутки по состоянию на 11 часов 19 июня.
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Кемерово лидирует по количеству новых заразившихся коронавирусом

Город новостей00:34

Кемерово и Междуреченск стали лидерами по количеству заболевших за сутки

Кузбасс00:57

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Кузбассе

Вести Кузбасс03:36

Кемерово вырвался в лидеры по коронавирусу

Сибдепо00:15

Опубликован перечень кузбасских территорий, где за сутки был вывялен коронавирус

Московский комсомолец Кузбасс00:33

Обновлена сводка по городам Кузбасса, где нашли коронавирус

ВашГород.ру00:19

Названы территории Кузбасса, где выявили 61 новый случай коронавируса

Газета Кемерова00:11
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Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра. Майкл Помпео, госсекретарь США Дональд Трамп также назвал книгу Болтона лживой.
Piter.tv 01:52
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Происшествия

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Общество

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Технологии

Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 2004

Старые версии Windows 10 будут заменены на расширенную ОС 2004 принудительно.
Экономика сегодня 04:25
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Финансы

От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки

От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки.
Piter.tv 16 июня в 06:36
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Космос

SpaceX построит плавучий космодром

SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
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Общество

В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом

За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
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Энергетика

Мировые цены на нефть снова растут

Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
Эхо Москвы 03:13
Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Общество

На Кубани перестанут требовать от приезжающих справки о коронавирусе

Власти на Кубани перестанут требовать справки об отсутствии коронавируса от приезжающих, но при этом обязательное измерение у них температуры сохраняется, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:39
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Известия вчера в 18:08
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Здоровье

Доктор Мясников назвал опасные для зрения болезни

Мясников отметил, что самыми распространенными заболеваниями, которые пагубно влияют на зрение являются сахарный диабет и гипертония.
Аргументы недели 02:59
Гаджеты

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
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Кино

Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера

Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
Piter.tv 00:36
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Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
4
Общество

Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке

Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Технологии

Эксперт объяснил, как нельзя заряжать смартфон

Старший инженер фирмы IVEStore Андрей Зеленый рассказал, как нельзя заряжать смартфоны.
7 новостей 00:54
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Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху пота

ФАН вчера в 18:04
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Общество

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста

Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавирусом после массовых акций протеста, охвативших различные штаты.
РБК вчера в 21:12
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Общество

За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса

По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
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