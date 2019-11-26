Спорт
Газета КемероваКемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу
Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.
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с чего всё началось
В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.Чемпионатвчера в 15:44
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Кемерово может лишиться права принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Московский комсомолец Кузбасс03:35
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