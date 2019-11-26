Спорт

Газета КемероваГазета КемероваКемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.
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Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.
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Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

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