В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.

с чего всё началось

Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.

Кемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

Футбол Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает невозможным запрет на проведение в России матчей Евро-2020, пишет ТАСС.

Политика Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.

Политика Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.

Экономика Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).

Общество Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Политика К посольству Украины в Москве принесли унитазы Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

Игры В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".

Общество Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Шоу-бизнес Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.

Политика Путин встретился с акционерами «Яндекса» Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».