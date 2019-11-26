Спорт

Газета КемероваГазета КемероваКемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.
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с чего всё началось

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.
Чемпионатвчера в 15:44

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Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионатвчера в 15:44

Кемерово может лишиться права принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Московский комсомолец Кузбасс03:35

Кемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

Газета Кемерова01:33

Кемерово в случае запрета WADA лишится чемпионата мира по волейболу

VSE42.RU05:23

Кемерово могут лишить права проводить матчи ЧМ-2022 по волейболу

Avoka.do03:05

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Ярновости01:23

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Городские новости (г. Ярославль)07:10
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Пленум ВС обсудит срок давности по налоговым преступлениям

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