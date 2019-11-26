Спорт
Газета КемероваКемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу
Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.
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Кемерово может лишиться права принять чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Московский комсомолец Кузбасс03:35
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Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Россия стала чаще признавать иски в ЕСПЧ от пострадавших в тюрьмах
Юрист говорит, что в нынешнем году ЕСПЧ исключил из списка рассматриваемых не менее 142 жалоб против России на основании одностороннего заявления государства.
Политика
Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Спорт
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Происшествия
Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана
Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Кино
Фильм «Ржев» основан на реальных событиях
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
В результате землетрясения в Албании погибли не менее трех человек
Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
Политика
Украина примет закон о «крымской автономии»
В Конституции Украины появятся статьи о крымско-татарском народе и крымской автономии.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией
Россия будет готова обсуждать с Британией облегчение визового режима, если Лондон проявит к этому готовность, заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
Происшествия
РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве
ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД Пресненский маойра Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Гаджеты
Первые изображения телевизора Nokia Smart TV
Nokia выпустит линейку смарт-телевизоров. До этого, такими устройствами компания не занималась.
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Общество
В Совфеде могут поддержать инициативу сделать 31 декабря выходным
Сенаторы могут поддержать предложение сделать 31 декабря выходным днем, если такого же мнения будут придерживаться депутаты Госдумы.
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк.
Общество
Врачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Кроме того, как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, мандарины представляют собой низкокалорийный продукт с высоким содержанием витаминов, включая витамин С. Ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл назвала худшие продукты для завтрака.
Экономика
«Русич» намерен построить крупнейший склад в России
В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.