Спорт

Газета КемероваГазета КемероваКемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.
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