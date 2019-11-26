Город Кемерово, равно как и девять других российских городов, может лишиться возможности проводить матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, если исполком ВАДА примет рекомендацию о четырёхлетнем запрете на международные соревнования в России.

Кемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

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