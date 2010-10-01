Как писал A42.RU, Кемерово вошёл в число городов, где с 26 августа по 11 сентября 2022 года должны пройти матчи ЧМ-2022. Ожидается, что участие в чемпионате примут 24 команды.

Кемерово может лишиться матчей ЧМ-2022 по волейболу

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