Общество
Lenta.ruНазваны российские города с самыми большими зарплатами
Список возглавила Москва: ее жители зарабатывают в среднем 96,9 тысяч рублей, на которые могут приобрести 3,83 величины потребительского набора. В тройку городов с самыми большими зарплатами также вошли Южно-Сахалинск (90,6 тысяч рублей) и Салехард (88 тысяч рублей).
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Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
Путин отметит день рождения с родными на природе
RuNews24.ru вчера в 18:44
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Транспорт
Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
Российская газета вчера в 13:21
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик начал самостоятельно ходить
Общественное телевидение России вчера в 08:50
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 09:06
Политика
Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране
Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.
RT на русском 03:33
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Наука
Японские ученые изобрели искусственную кровь
Пока группа ученых из Медицинского колледжа национальной обороны удачно провела эксперименты с искусственной кровью на лабораторных кроликах.
Инвест-Форсайт 05 октября в 07:23
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 05 октября в 07:39
Здоровье
Более 1,5 млн человек сделали прививки от гриппа в Москве
Более 1,5 млн москвичей сделали прививку от гриппа за первый месяц кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября.
ТАСС 00:41
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.
ТАСС 03:19
Финансы
Занятость в США и ожидание переговоров: как биржи Азии начали неделю
На этой неделе основное внимание инвесторы уделят торговым переговорам на высшем уровне между США и Китаем.
РБК 02:08
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Политика
ОБСЕ призывает освободить псковскую журналистку Прокопьеву
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир вновь призвал снять обвинения с журналистки «Эха Москвы» в Пскове Светланы Прокопьевой.
Коммерсантъ 04 октября в 17:56
Футбол
Интер — Ювентус 1:2
«Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
Спорт-Экспресс вчера в 16:44
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 05 октября в 23:58
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Музыка
В Петербурге сорвали концерт ДДТ
Газета.Ru 03:56
Футбол
Гвардиола выступил с заявлением о лидерстве «Ливерпуля»
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после поражения от "Вулверхэмптона" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) прокомментировал лидерство "Ливерпуля".
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика
В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22