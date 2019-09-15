Спорт
Вести КузбассВ Кемерове пройдёт «Кросс нации»
Ожидается, что участие примут более 7-ми тысяч человек во всех районах региона. В Кемерове забег пройдёт в Сосновом бору в 11.30.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
Спорт-Экспресс 10:15
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Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Политика
США и Белоруссия решили вернуть послов
США и Белоруссия решили восстановить диппредставительства на уровне послов, заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта».
Rambler News Service 10:02
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 07:58
Авто
Продажи электрокаров на территории России растут пять месяцев подряд
Эксперты аналитического агентства "Автостат" зафиксировали рост продаж новых электромобилей в России на протяжение пяти месяцев.
Тарантас Ньюс 15 сентября в 06:55
Происшествия
Глава Sputnik Молдавия сообщил о предъявленном ему обвинении
Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк заявил, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.
RT на русском 07:48
Происшествия
В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
АиФ Пермь 09:51
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Адвокат: Кокорин заключил контракт с «Зенитом»
Спорт-Экспресс 02:30
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Гаджеты
Apple превратит iPhone 11 в универсальный ключ для любой электроники
Компания Apple ничего не сказала об этом во время презентации, но в новой линейке смартфонов iPhone 11 реализована свершхирокополосная беспроводная технология UWB (Ultra-Wide Band, сверхширокая полоса).
Ferra 08:37
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Политика
Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками
Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
Взгляд.ру 09:18
Футбол
«Боруссия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 06:10
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Общество
Группа российских юристов обратилась к главе Конституционного суда в связи с делом Константина Котова
Письмо главе КС Валерию Зорькину подписал 21 человек, среди которых кандидаты и доктора юридических наук.
Эхо Москвы 09:04
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 04:16
Киберспорт
Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов
Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
Dota2.ru 10:44
Армия и оружие
Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО
Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.
Газета.Ru 09:32
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 15 сентября в 06:31