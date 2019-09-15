Ожидается, что участие примут более 7-ми тысяч человек во всех районах региона. В Кемерове забег пройдёт в Сосновом бору в 11.30.

Футбол Антон Миранчук перенес операцию Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Шоу-бизнес Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.

Политика США и Белоруссия решили вернуть послов США и Белоруссия решили восстановить диппредставительства на уровне послов, заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта».

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Энергетика Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Авто Продажи электрокаров на территории России растут пять месяцев подряд Эксперты аналитического агентства "Автостат" зафиксировали рост продаж новых электромобилей в России на протяжение пяти месяцев.

Происшествия Глава Sputnik Молдавия сообщил о предъявленном ему обвинении Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк заявил, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.

Происшествия В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Происшествия В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Гаджеты Apple превратит iPhone 11 в универсальный ключ для любой электроники Компания Apple ничего не сказала об этом во время презентации, но в новой линейке смартфонов iPhone 11 реализована свершхирокополосная беспроводная технология UWB (Ultra-Wide Band, сверхширокая полоса).

Политика Путин назвал Израиль русскоязычным государством Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.

Политика Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летие 17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.

Космос В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.

Киберспорт Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.

Армия и оружие Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.