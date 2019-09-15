Спорт

Вести КузбассВести КузбассВ Кемерове пройдёт «Кросс нации»

Ожидается, что участие примут более 7-ми тысяч человек во всех районах региона. В Кемерове забег пройдёт в Сосновом бору в 11.30.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками

Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».
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Владимир Меньшов отмечает 80-летие

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Группа российских юристов обратилась к главе Конституционного суда в связи с делом Константина Котова

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В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
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Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов

Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
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Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО

Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.
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