Общество

REGNUMREGNUMМэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам. Мэр отметил, что разговоры о замене ёлки велись уже несколько лет.
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

РИА Новости05:50

Стало известно, кому отдали старую кемеровскую ель

Сибдепо00:08

Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого

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Середюк объяснил, почему в Кемерово купили такую дорогую ёлку

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Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

ТАСС01:32

Мэр Кемерово считает оправданной установку новогодней елки за 18 млн руб

Газета.Ru07:11

Илья Середюк прокомментировал установку в Кемерове новогодней ели за 18 миллионов

Газета Кемеровавчера в 23:00
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Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
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Ханю хотел бы поработать с российским тренером

Японский фигурист Юзуру Ханю рассказал, чем ему нравится российское фигурное катание, а также заявил, что однажды бы хотел работать с тренером из России.
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Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Vivo распродаст смартфоны со скидкой до 50% в «Черную пятницу»

Китайский производитель электроники Vivo распродаст популярные модели смартфоны со скидкой до 50% в «Черную пятницу».
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Театры

В пермском театре оперы и балета назначен главный режиссер

С 1 декабря Марат Гацалов станет главным режиссером пермского театра оперы и балета.
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Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Полиция начала проверку трех спектаклей московского Театра.doc по жалобам граждан, сообщили в пресс-службе театра.
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Возросло число владеющих русским языком с 1,2 млн до 4 млн в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии — однако это исследователи связывают с ростом количества детей эмигрантов из России и стран бывшего СССР.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:15
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Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе

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Необычную установку ПВО заметили рядом с Белым домом в США

Американские репортеры заметили на одном из зданий рядом с Белым домом в Вашингтоне неизвестную, по их мнению, установку противовоздушной обороны.
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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