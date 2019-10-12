Спорт

ФАНФАНКипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа

Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа. Марафон состоялся в Вене, куда кениец прилетел на личном самолете британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который выступил спонсором мероприятия. Бегун преодолел 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Исторический день для мирового спорта! Элиуд Кипчоге пробежал марафон быстрее двух часов

Матч ТВ10:28

Первый человек, который пробежал марафон быстрее чем за 2 часа! Ему помогали 150 человек (35 – на дистанции)

Sports.ru08:40

Кипчоге первым в мире пробежал марафон менее чем за два часа

Metaratings05:32

Кипчоге: «Жду, когда остальные повторят мое достижение»

Sport24.ru07:08

Тысячи фанатов собрались поболеть за Кипчоге в Кении

Спорт-Экспресс08:50

Кипчоге: теперь могу сказать всем, что человеческие способности безграничны

Чемпионат07:50

Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон менее чем за два часа

REGNUM05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Армия и оружие

Лига арабских государств осудила военную операцию Турции в Сирии

Напоминаем, что 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Красная весна 12:29
Общество

Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

РБК вчера в 09:23
Происшествия

В Саратове жители города хотели линчевать убийцу ребенка

Амур.инфо 10 октября в 20:19
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах

Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Москва 24 вчера в 02:37
Космос

NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова

ТК Звезда вчера в 09:51
Авто

Названы самые полезные опции в автомобиле по мнению водителей

Американская компания TrueCar провела исследование мнения водителей и узнала, какие полезные функции автомобиля им больше всего нравятся.
Дни24 08:47
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Аргументы и Факты вчера в 20:01
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания вчера в 15:29
Теннис

Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты

Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.
RT на русском 10:34
Происшествия

Бультерьер напал на школьников на детской площадке в Нижневартовске

Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы

Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04
Армия и оружие

Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
News.ru 09:55
Футбол

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
Metaratings 06:03
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews 10 октября в 07:09
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Политика

Трамп рассказал о заключённой торговой сделке с Китаем

RT на русском 10:28
Космос

Нобелевский лауреат назвал невозможным переселение на другие планеты

Planet Today вчера в 03:19
Авто

Эксперты установили реальный срок службы зимней резины

Автоновости дня 04:23
Происшествия

Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске

Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
РБК 12:43
Политика

Британия призвала НАТО адаптироваться к «агрессии России»

Североатлантический альянс должен адаптироваться к «российской агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на парламентской ассамблее НАТО.
REGNUM 12:15
Гаджеты

Samsung выпустит недорогой смартфон, местами превосходящий Galaxy S10

Ferra 11:09
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 11:50
Религия

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

Куйвашев подчеркнул, что сейчас нужно завершить многолетние споры, а также прийти к единому мнению.
REGNUM вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвёртой беременности

Телеведущая объявила о четвёртой беременности, поскольку скрывать данный факт больше не представлялось возможным.
Актуальные Новости 09:29
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие

Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР

Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Элиуд Кипчоге
Кенийский легкоатлет
Кенийский бегун-стайер, олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, призёр Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции 5000 метров, чемпион мира 2003 года на дистанции 5000 метров. Чемпион мира по кроссу 2003 года среди юниоров, победитель всемирного легкоатлетического финала 2004 года на дистанции 3000 метров, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2006 года на дистанции 3000 метров - 7.42,58. Второй в истории кениец, выигравший олимпийское золото в марафоне. Действующий рекордсмен мира в марафоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное