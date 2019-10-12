Спорт
ФАНКипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа
Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа. Марафон состоялся в Вене, куда кениец прилетел на личном самолете британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который выступил спонсором мероприятия. Бегун преодолел 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд.
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