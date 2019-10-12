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РИА НовостиРИА НовостиКипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров. Олимпийский чемпион-2016 Кипчоге в субботу в Вене преодолел дистанцию за 1 час 59 минут 40,2 секунды.
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Элиуд Кипчоге
Кенийский легкоатлет
Кенийский бегун-стайер, олимпийский чемпион 2016 года в марафоне, призёр Олимпийских игр 2004 и 2008 годов на дистанции 5000 метров, чемпион мира 2003 года на дистанции 5000 метров. Чемпион мира по кроссу 2003 года среди юниоров, победитель всемирного легкоатлетического финала 2004 года на дистанции 3000 метров, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2006 года на дистанции 3000 метров - 7.42,58. Второй в истории кениец, выигравший олимпийское золото в марафоне. Действующий рекордсмен мира в марафоне.
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