На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.
Президент США Джо Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал присутствующей на мероприятии публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место», сообщает газета New York Post (NYP).