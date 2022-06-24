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Kept: только 23 процента клиентов российских банков уверены в возможности погасить кредиты

В рамках опроса, проведенного в апреле-мае, только 23 процента респондентов (физлица и компании) не сомневаются, что смогут обслуживать долги.
Lenta.ru
Согласно данным ЦБ, в розничном кредитном портфеле банков на 1 апреля объем просроченных ссуд на срок свыше 90 дней превысил 1 трлн руб. (4,1%).
Коммерсантъ
В Сбербанке отметили, что портфель розничных кредитов довольно устойчив, у корпоративных клиентов — «никаких проблем».
Forbes
По результатам исследования Kept, более 93% респондентов планируют сократить затраты.
Коммерсантъ

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Kept: только 23 процента клиентов российских банков уверены в возможности погасить кредиты
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Банковские клиенты ждут падения своей платежеспособности
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