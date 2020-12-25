Рейтинг российских миллиардеров, которые в наибольшей степени разбогатели в 2020 году, по версии журнала Forbes, возглавил сенатор Сулейман Керимов. По данным экспертов журнала, в первую очередь благодаря росту цен на золото, состояние Керимова выросло в текущем году на $11,555 млрд.

С чего всё началось Десять российских миллиардеров за год разбогатели на $33 млрд: топ-10 бизнесменов по росту состояния в 2020-м Керимовым принадлежат 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала». Формально долей в «Полюсе» и аэропортом владеет сын Керимова Саид. Благодаря росту цен на золото за год состояние семьи сенатора выросло более чем на 100%, до $20,9 млрд (на 20 декабря). Forbes 05:11