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Керимов стал самым разбогатевшим в РФ в 2020 году миллиардером — Forbes

Рейтинг российских миллиардеров, которые в наибольшей степени разбогатели в 2020 году, по версии журнала Forbes, возглавил сенатор Сулейман Керимов. По данным экспертов журнала, в первую очередь благодаря росту цен на золото, состояние Керимова выросло в текущем году на $11,555 млрд.В источнике
Национальная служба новостей
Югополис
Forbes
ИА Красная Весна
URA.Ru
Первый Севастопольский
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Forbes

Десять российских миллиардеров за год разбогатели на $33 млрд: топ-10 бизнесменов по росту состояния в 2020-м

Керимовым принадлежат 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала». Формально долей в «Полюсе» и аэропортом владеет сын Керимова Саид. Благодаря росту цен на золото за год состояние семьи сенатора выросло более чем на 100%, до $20,9 млрд (на 20 декабря).
Forbes05:11
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Коммерсантъ

Сенатор Керимов возглавил список разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров

Коммерсантъ07:45
Forbes

Десять российских миллиардеров за год разбогатели на $33 млрд: топ-10 бизнесменов по росту состояния в 2020-м

Forbes05:11
Национальная служба новостей

Керимов стал в 2020 году самым разбогатевшим миллиардером

Национальная служба новостей07:02
Фонтанка.Ру

Десять российских миллиардеров за год разбогатели на 33 млрд долл. Больше всех — Сулейман Керимов

Фонтанка.Ру06:53
Эхо Москвы

Сенатор Сулейман Керимов возглавил рейтинг российских миллиардеров, которые больше всех разбогатели в уходящем году

Эхо Москвы06:35
ТАСС

Керимов возглавил рейтинг самых разбогатевших миллиардеров России по версии Forbes

ТАСС06:21
URA.Ru

Forbes назвал миллиардеров России, разбогатевших во время кризиса

URA.Ru07:10

Минпросвещения объявило об отмене досрочного ЕГЭ в 2021 году

Для выпускников 11 классов и других участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется, сообщили в Минпросвещения России.
Коммерсантъ07:38

ФБК сообщил о возбуждении уголовного дела против Соболь

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения, сообщает директор ФБК Иван Жданов.
Интерфакс02:22