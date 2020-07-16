В $10 млрд Forbes оценил состояние Керимова и его семьи 18 марта, когда по мировым финансовым рынкам ударили коронавирус и обвал нефтяных цен. С такой оценкой сенатор и попал в ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров, заняв в нем 13-е место среди россиян.

с чего всё началось

Состояние сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова за последние четыре месяца увеличилось с $10 млрд до $18,5 млрд. По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян. В ежегодном рейтинге господин Керимов в последний раз входил в десятку в 2008 году.

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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