Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКеримов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

Состояние сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова за последние четыре месяца увеличилось с $10 млрд до $18,5 млрд. По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян. В ежегодном рейтинге господин Керимов в последний раз входил в десятку в 2008 году.
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с чего всё началось

Миллиардер Керимов вернулся в десятку богатейших россиян благодаря пандемии

В $10 млрд Forbes оценил состояние Керимова и его семьи 18 марта, когда по мировым финансовым рынкам ударили коронавирус и обвал нефтяных цен. С такой оценкой сенатор и попал в ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров, заняв в нем 13-е место среди россиян.
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Сулейман Абусаидович Керимов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
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