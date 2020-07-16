Экономика
КоммерсантъКеримов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Состояние сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова за последние четыре месяца увеличилось с $10 млрд до $18,5 млрд. По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян. В ежегодном рейтинге господин Керимов в последний раз входил в десятку в 2008 году.
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В $10 млрд Forbes оценил состояние Керимова и его семьи 18 марта, когда по мировым финансовым рынкам ударили коронавирус и обвал нефтяных цен. С такой оценкой сенатор и попал в ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров, заняв в нем 13-е место среди россиян.Forbes00:26
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Общество
Белая башня получила грант на $180 тысяч на проект реставрации
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
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Вашингтон, 16 июля 2020, 11:46 — REGNUM Палестина больше не отображается на картах таких крупных западных интернет-гигантов, как Apple и Google.
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ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
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Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
Число жертв коронавируса в Татарстане выросло до 26
Татар-информ 04:02
Происшествия
В Шереметьево обнаружили в посылках из США более 12 кг наркотиков
Работники российской таможни в Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках, прибывших из США.
РЕН ТВ 04:43
Армия и оружие
В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана
Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Футбол
«Манчестер Сити» вмешался в борьбу за Лаутаро Мартинеса
Сам игрок хочет покинуть Милан и отказывается продлевать контракт с «нерадзурри».
ODDS.ru 04:35
Общество
В России за сутки выявили 6428 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России полностью выздоровели 8443 человека. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 752 797 случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:30
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Оценена необходимость вакцинироваться переболевшим коронавирусом
«Не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно», — сказал эпидемиолог.
Lenta.ru 04:51
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Босс команды Ф-1 считает, что ФИА и «Рейсинг Пойнт» пойдут на компромисс
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КИА 02:56
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
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В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
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Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса
С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру 01:51
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17