Экономика
КоммерсантъКеримов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
Состояние сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова за последние четыре месяца увеличилось с $10 млрд до $18,5 млрд. По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян. В ежегодном рейтинге господин Керимов в последний раз входил в десятку в 2008 году.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
В $10 млрд Forbes оценил состояние Керимова и его семьи 18 марта, когда по мировым финансовым рынкам ударили коронавирус и обвал нефтяных цен. С такой оценкой сенатор и попал в ежегодный рейтинг долларовых миллиардеров, заняв в нем 13-е место среди россиян.Forbes00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Спорт
Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020
Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
CyberSport.ru 04:31
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Авто
Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России
С 15.07.2020 г. начали принимать заказы на обновленный «топовый» вариант Executive Lounge легендарной Land Cruiser 200 автобренда Toyota.
Car.ru 00:39
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Общество
Вопрос с открытием ресторанов в Калининграде решится в пятницу
Решение будет принято на ближайшем совещании оперативного штаба.
Каскад 05:51
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена уже 3 августа.
Российская газета 06:04
Происшествия
Экс-министра экологии Татарстана задержали по делу об убийстве
По данным источника, у следствия есть основания полагать, что Садретдинов являлся заказчиком убийства, которое в 2003 году совершили в Буинске участники ОПГ "Квартала": тогда во дворе собственного дома двумя выстрелами был убит бизнесмен Рашид Садыков.
Реальное время 04:42
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Технологии
В KFC начнут печатать наггетсы на биопринтере
Rambler News Service 04:03
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Шоу-бизнес
Оголенная грудь Самбурской возмутила пользователей Сети
Многие пользователи Сети уверены, что она публикует пикантные снимки для поиска нового избранника.
Народные новости вчера в 09:35
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Политика
Кремль прокомментировал акции в поддержку Фургала в Хабаровске
Стихийный митинг длится уже пятый день подряд Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
АМИТЕЛ 01:03
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Общество
В Екатеринбурге вновь побит температурный рекорд
Екатеринбург, 15 июля 2020, 08:20 — REGNUM В Екатеринбурге снова побит температурный рекорд.
REGNUM вчера в 01:20
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Футбол
«Локомотив» провёл с «Миланом» переговоры по трансферу Миранчука
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о переговорах между "Локомотивом" и "Миланом".
Pravda.Ru 05:45
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Французские ученые выявили основную отличительную черту пациентов, находящихся в группе риска развития осложнений на фоне коронавируса.
Live24 01:17
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Здоровье
Мишустин назвал аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае
Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
Политика
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку–2»
Правительство Германии заявило о неизменности своей позиции по поводу газопровода «Северный поток–2», несмотря на заявления госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях за реализацию проекта.
Известия 04:28
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59