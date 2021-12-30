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Керимов возглавил рейтинг обедневших в 2021 году миллиардеров России

Член Совета Федерации Сулейман Керимов возглавил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров за 2021 год по версии журнал Forbes
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Известия
На втором месте по размеру потерь оказался основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг.
РБК
Сам Каменщик, как пишет Forbes, потерял 668 миллионов долларов.
Компания
Аркадий Волож (минус 231 миллион долларов, до 2,3 миллиарда) занимает девятое место.
РИА Новости

Подробнее о событии

Forbes: акционер «Полюса» Керимов стал самым обедневшим миллиардером России в 2021 году
Lenta.ru04:14
Керимов потерял $6 млрд и стал самым обедневшим миллиардером за год по версии Forbes
РБК03:44
Forbes: Сулейман Керимов возглавил список самых обедневших за год миллиардеров в России
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Керимов возглавил рейтинг наиболее обедневших в 2021 году миллиардеров РФ
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Forbes опубликовал список самых обедневших за год миллиардеров в России
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Forbes: Керимов возглавил рейтинг самых обедневших за год миллиардеров
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