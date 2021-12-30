Украинский киберспортсмен Сергей Shisui Корень высказался о ситуации с киком из состава Team Empire по Dota 2. Во время стрима на Twitch он рассказал, что причиной его ухода стал конфликт с капитаном команды Андреем Ghostik Кадыком.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что следует дополнительно расширить основания для лишения российского гражданства, в частности, чтобы его можно было забрать у лиц, получивших его при рождении.