Керри назвал жару в Москве в дни его визита частью плана США
Визит специального представителя президента США по климату Джона Керри в Москву совпал с аномально высокими температурами в Москве. Во время интервью «Коммерсанту» Керри пошутил, что Вашингтон был заинтересован в этом.В источнике
Российскую столицу с трехдневным визитом посетил специальный представитель президента США по климату Джон Керри. В Москве его хорошо знают: с 2013 по 2017 год он возглавлял Госдепартамент США и плотно работал с Россией над химическим разоружением Сирии и иранской ядерной сделкой.
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