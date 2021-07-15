Визит специального представителя президента США по климату Джона Керри в Москву совпал с аномально высокими температурами в Москве. Во время интервью «Коммерсанту» Керри пошутил, что Вашингтон был заинтересован в этом.

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С чего всё началось Спецпредставитель президента США Джон Керри о перспективах сотрудничества по климату Российскую столицу с трехдневным визитом посетил специальный представитель президента США по климату Джон Керри. В Москве его хорошо знают: с 2013 по 2017 год он возглавлял Госдепартамент США и плотно работал с Россией над химическим разоружением Сирии и иранской ядерной сделкой. Коммерсантъ вчера в 13:01