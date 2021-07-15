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Керри назвал жару в Москве в дни его визита частью плана США

Визит специального представителя президента США по климату Джона Керри в Москву совпал с аномально высокими температурами в Москве. Во время интервью «Коммерсанту» Керри пошутил, что Вашингтон был заинтересован в этом.В источнике

С чего всё началось

Спецпредставитель президента США Джон Керри о перспективах сотрудничества по климату

Российскую столицу с трехдневным визитом посетил специальный представитель президента США по климату Джон Керри. В Москве его хорошо знают: с 2013 по 2017 год он возглавлял Госдепартамент США и плотно работал с Россией над химическим разоружением Сирии и иранской ядерной сделкой.
Коммерсантъвчера в 13:01

Подробнее о событии

Спецпосланник президента США по климату Керри пошутил о жаре в России во время его визита

Lenta.ruвчера в 15:08

Керри пошутил о совпадении его визита с рекордной жарой в Москве

Коммерсантъвчера в 15:31

Спецпредставитель по климату Керри: приехать в жару в Россию - «это часть моего плана»

РИА Новостивчера в 13:20

«Это было частью моего плана»: Керри о рекордной жаре в России

РЕН ТВвчера в 13:31

Керри пошутил о рекордной жаре в России во время его визита

Газета.Ruвчера в 14:24

Керри раскрыл цель визита в Москву

Общественная служба новостейвчера в 13:30

Прибывший в Россию Керри назвал рекордную жару частью своего плана

ФАНвчера в 13:38
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ТАССвчера в 06:13

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ТАССвчера в 07:45