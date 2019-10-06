РПЛ
Газета.RuКержаков выйдет с первых минут в матче «Зенита» с «Уралом»
Екатеринбургский "Урал" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
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Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
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Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости вчера в 06:41
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Общество
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Танцовщиц из России в труппе парижского кабаре "Мулен Руж", которое в воскресенье отмечает свое 130-летие, в последние годы становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости директор по коммуникациям кабаре Жан-Люк Пео-Рико.
РИА Новости 04:58
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика
Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере
Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
News.ru 01:52
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
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«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»
Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
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Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Футбол
Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
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Коммерсантъ 00:31
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
РИА Новости 01:48
Общество
Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга
Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду.
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В Самаре автобус врезался в столб, семь человек пострадали
Автобус столкнулся с мачтой уличного освещения в Самаре, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:00
Политика
Туркмения отказала журналисту «Комсомольской правды» в визе на саммит СНГ
Журналисту "Комсомольской правды" Дмитрию Смирнову отказали в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин, отметив, что не понимает причин такого решения туркменской стороны.
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Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
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Продажи новых легковых авто в России снизились
С января по сентябрь этого года объём российского рынка составил 1 млн 271 тыс. 392 новых авто (-2%).
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Киберспорт
Итоги первого дня квалификаций в СНГ на MDL Chengdu Major
Квалификации в СНГ к MDL Chengdu Major проходят с 5 по 8 октября.
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Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.
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Дочь Любови Толкалиной выходит замуж
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского Маша сообщила подписчикам радостную новость.
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Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC
По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона.
Чемпионат 03:15
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
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