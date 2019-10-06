РПЛ

Газета.RuГазета.RuКержаков выйдет с первых минут в матче «Зенита» с «Уралом»

Екатеринбургский "Урал" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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