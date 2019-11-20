Футбол

ProstoProSportProstoProSportКевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией

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Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
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