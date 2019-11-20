Футбол
ProstoProSportКевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.
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Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Политика
Помпео рассказал о позиции США в сфере контроля над вооружениями
Вашингтон не станет продлевать и заключать договоры в сфере контроля над вооружениями, если они не будут иметь смысла для США, заявил государственный секретарь Майк Помпео.
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Объявлены номинанты на премию «Грэмми». В числе лидеров Билли Айлиш
Музыкальная премия "Грэмми" объявила номинантов 62-й церемонии.
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Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Интернет
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Экономика
«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Экономика
Шесть регионов ПФО получат гранты более 1 млрд рублей в 2019 году
Самарская область получит наибольший грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти в 2019 году из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО).
Политика
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
Экономика
Ввод жилья в России за десять месяцев вырос на 8%
Ввод жилья в России за десять месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2% - до 55,6 миллиона квадратных метров, сообщил в среду в Госдуме замглавы Минстроя Никита Стасишин.
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Космос
Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры
Политика
Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поспорила с Гай Германикой из-за абортов
Телеведущая Ксения Собчак поспорила на тему абортов с режиссером Валерией Гай Германикой.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.