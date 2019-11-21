Футбол

ProstoProSportProstoProSportКевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией

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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия знает соперников по Евро

Metaratingsвчера в 07:23
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12 назван «ужасом на поле боя» журналистом Марком Эпископосом в его статье в издании The National Interest.
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