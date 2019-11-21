Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.

Политика Половина россиян считают, что партия власти должна меняться Половина россиян (51%) говорят, что партия власти должна периодически меняться, сказано в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего», с которым ознакомились «Ведомости».

Общество Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Технологии Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.

Происшествия Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция Вчера, 20 ноября, в центре Благовещенска жители города заметили необычную картину: по заснеженной дороге ехал автомобиль, а к нему была привязана собака, которая бежала за машиной.

Недвижимость Назван быстро дорожающий в России вид недвижимости За год к ноябрю 2019-го стоимость покупки квадратного метра офисов в России увеличилась на 24 процента, ставка аренды офисной недвижимости выросла на 41 процент.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.