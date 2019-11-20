Футбол

ProstoProSportProstoProSportКевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией

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Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

RT на русскомвчера в 07:41
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Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
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Газета.Ru 00:21
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

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Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
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По плану Минэкономразвития, приток денежных средств в новую систему будет распределен следующим образом: 0,96 трлн руб. в 2021 году, 1,54 трлн в 2022 году, 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
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По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 03:18
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Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
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Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
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Авто

Начались продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors

По сути автомобиль является прямым конкурентом Toyota Highlander.
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Девушка, сбитая троллейбусом на Загородном проспекте, скончалась

АБН вчера в 19:31
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Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
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Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
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На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

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Оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретят посещать матчи Евро-2020

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Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании

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Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
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