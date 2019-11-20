Футбол
ProstoProSportКевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.
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Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ
Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ.
Футбол
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Здоровье
На уволенного врача-трансплантолога завели уголовное дело
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
Армия и оружие
НАТО признает космос сферой военной деятельности
Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Футбол
УЕФА даст оценку эпизоду с выходом игрока сборной Бельгии в чужой футболке
После перерыва Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи, игрок обороны успел сыграть в чужой футболке несколько минут, после чего сменил футболку на свою.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Политика
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.
Общество
В Московском регионе задержаны трое вербовщиков ИГ
Общество
Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Авто
Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены
Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Хоккей
Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море
В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).