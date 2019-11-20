Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.

Футбол Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Футбол В Италии сообщили о свадьбе Роналду Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Армия и оружие НАТО признает космос сферой военной деятельности Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Футбол УЕФА даст оценку эпизоду с выходом игрока сборной Бельгии в чужой футболке После перерыва Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи, игрок обороны успел сыграть в чужой футболке несколько минут, после чего сменил футболку на свою.

Общество «Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.

Политика Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.

Происшествия «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.

Хоккей Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.