Футбол

ProstoProSportProstoProSportКевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020. Дело в том, что уже сейчас известно, что его команда сыграет в группе с Данией и Россией, а третьим соперником будет или Уэльс, или Финляндия.
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией

Спорт-Экспресс05:50

Де Брейне — о жеребьевке ЧЕ-2020: «Это позор. Футбол становится все больше похож на бизнес»

Sport24.ru08:36

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Sports.ru07:48

Кевин де Брюйне – о жеребьевке Евро: Это позор, что все уже определено

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Полузащитник сборной Бельгии назвал позором формулу жеребьёвки ЕВРО-2020

Sport.ru09:59

Де Брёйне — о том, что группа Бельгии на Евро-2020 уже известна: это позор

Чемпионат10:52

Де Брейне недоволен тем, что Бельгия знает соперников по Евро

Metaratings07:23
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Футбол

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Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ.
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В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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Фильм «Джокер» получит продолжение

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На уволенного врача-трансплантолога завели уголовное дело

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
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НАТО признает космос сферой военной деятельности

Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
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ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
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УЕФА даст оценку эпизоду с выходом игрока сборной Бельгии в чужой футболке

После перерыва Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи, игрок обороны успел сыграть в чужой футболке несколько минут, после чего сменил футболку на свою.
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Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
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Лидер оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганц вернул президенту Израиля Реувену Ривлину мандат на формирование правительства за несколько часов до дедлайна.
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Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»

Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
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«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
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Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

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Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
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Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море

В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
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Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
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