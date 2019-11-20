Футбол

PrognozistPrognozistКевин де Брейне возмущен жеребьевкой на Евро-2020

Фото:twitter.com/DistinctAthlete Из-за специфики проведения Евро-2020 (турнир примут больше, чем 2 страны), ряд команд заранее были помещены в определенные группы с привязкой к родным стадионам. Это очень не понравилось бельгийскому полузащитнику Кевину де Брейне - «опять Россия».
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией

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Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

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