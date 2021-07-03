Khovar: 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами
Таджикские пограничники впустили на территорию страны более 300 афганских военных, которые после «ожесточённого сопротивления» талибам были вынуждены отступить в целях спасения личного состава, сообщает агентство Khovar со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.В источнике
С чего всё началось
«Более 300 военнослужащих вооруженных сил Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооруженного сопротивления, пересекли государственную границу через охранную полосу»,— приводит «Ховар
» выдержку из сообщения погранслужбы.