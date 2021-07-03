Таджикские пограничники впустили на территорию страны более 300 афганских военных, которые после «ожесточённого сопротивления» талибам были вынуждены отступить в целях спасения личного состава, сообщает агентство Khovar со ссылкой на погранвойска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

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С чего всё началось «Более 300 военнослужащих вооруженных сил Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооруженного сопротивления, пересекли государственную границу через охранную полосу»,— приводит « Ховар » выдержку из сообщения погранслужбы. Коммерсантъ 12:34