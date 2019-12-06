Авто

Автоновости дняАвтоновости дняKia Mohave сертифицировали для России

Одобрение типа транспортного средства на новый рамный внедорожник Kia Mohave появилось в базе Росстандарта.
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Новый внедорожник KIA Mohave получил ОТТС

CarsWeek.ru03:32

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

Тарантас Ньюсвчера в 13:40

Kia Mohave получил российский паспорт и прописку

Car.ruвчера в 21:04

Обновленный Kia Mohave получил ОТТС для реализации в России

Pnzdriveвчера в 14:35

В России сертифицировали большой внедорожник Kia

Motor03:14

Kia Mohave сертифицировали для России

Автоновости днявчера в 11:41

Kia Mohave получил российский паспорт и прописку

Quto.ruвчера в 10:01
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Спорт

Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по гандболу

Prognozist 07:58
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия 09:39
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК вчера в 14:06
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском 04 декабря в 13:51
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 09:01
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Футбол

Фанаты «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с «Динамо»

Газета.Ru 09:34
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru вчера в 05:25
Футбол

Игрок сборной Ирака попал шипами в голову соперника и не согласился с удалением

В начале матча 3-го тура Кубка Персидского залива между Йеменом и Ираком судья после просмотра VAR удалил иракца Мустафу Мохаммеда, который попал ногой в голову йеменца Аль Хаджери.
Матч ТВ 09:07
Авто

Падение продаж новых автомобилей в России ускорилось

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в ноябре 2019 года 156,848 тыс. единиц, что на 6,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт вчера в 06:53
Происшествия

SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:01
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 04 декабря в 07:35
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

РИА Новости 09:31
Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
Космос

Украина представила панораму своей лунной базы

News.ru 08:48
Политика

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Общество

Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года

В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Новые Известия 04 декабря в 09:33
Общество

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Газета.Ru 09:21
Политика

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

Профиль вчера в 04:20
Экономика

Отчет по занятости покажет траекторию экономики США

В пятницу Министерство труда США опубликуют отчет по занятости за ноябрь, который покажет, каково состояние здоровья американской экономики в конце года.
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Общество

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

РИА Новости 00:45
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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Гаджеты

Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона

Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, соотношение сторон стандартное — 16:9. Телевизор также имеет акустическую систему, за разработку которой отвечала известная компания JBL, состоящую из двух динамиков мощностью 24 Вт.
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Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru вчера в 06:37
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Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
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В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
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