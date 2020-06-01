Авто
Новые автомобилиKia начала продажи нового купе-кроссовера Kia XCeed в России
1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed. Стоимость новинки варьируется в диапазоне от 1 499 900 до 2 039 900 рублей. Напомним, кросс-хэтчбек XCeed создавался специалистами дизайн-студии корейского бренда во Франкфурте.
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Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Происшествия
Шериф полиции снял шлем и присоединился к мирному протесту в Мичигане
Дождь вчера в 13:42
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru 04:55
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
Lenta.ru 11:20
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса поступит в клиники 11 июня
Первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, как предполагается, 11 июня поступит в российские клиники, сообщили вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар».
Коммерсантъ 02:31
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 08:04
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Политика
Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по конституционным поправкам 1 июля.
News.ru 11:48
Происшествия
В Норильске и на Таймыре объявили режим ЧС из-за разлива топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск введен режим ЧС межмуниципального уровня из-за утечки топлива на норильской ТЭЦ-3, заявил вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов.
РБК 07:38
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru 02:54
Финансы
Курс евро опустился до 77 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 6 марта опустился до 77 рублей.
Rambler News Service 15:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1
Если вам интересно, совместимо ли ваше устройство с iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1, то ниже представлен полный список, содержащий все совместимые устройства.
МИТ 14:24
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com 16:20