1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed. Стоимость новинки варьируется в диапазоне от 1 499 900 до 2 039 900 рублей. Напомним, кросс-хэтчбек XCeed создавался специалистами дизайн-студии корейского бренда во Франкфурте.

Kia начала продажи нового купе-кроссовера Kia XCeed в России

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