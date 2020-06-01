Южнокорейская компания Kia провела онлайн-презентацию нового купе-кроссовера XCeed. Об этом 1 июня сообщает корреспондент«Известий». У новой модели линейки Ceed оригинальный дизайн кузова, свои настройки подвески, увеличенный дорожный просвет и мощные турбомоторы.

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