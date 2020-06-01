Kia раскрыла российские цены и комплектации "приподнятого" хэтчбека Kia XCeed и начала его продажи. Новый кросс-хэтч, который является прямым "родственником" модели Ceed, уже выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде.

Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed

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