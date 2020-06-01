Авто
Вести.RuKia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed
Kia раскрыла российские цены и комплектации "приподнятого" хэтчбека Kia XCeed и начала его продажи. Новый кросс-хэтч, который является прямым "родственником" модели Ceed, уже выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
Российская газета 14:26
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Общество
Границы Черногории открылись для 130 стран
Власти Черногории с 1 июня разрешили въезд в страну туристам из 130 стран.
Вестник Кавказа 13:54
Политика
Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5, которая должна была пройти в четверг, 4 июня.
Игромания.ру 14:40
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Гаджеты
AMD готовит мощнейший процессор Ryzen C7 для смартфонов
Еще в прошлом году стало известно, что AMD и Samsung будут сотрудничать для создания нового класса мобильных процессоров, в основу которой ляжет графика AMD RDNA 2. Предполагается, что процессоры появятся в смартфонах в начале 2021 года и будут отличаться повышенной графической производительностью.
Ридус 15:35
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде
Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс 30 мая в 16:17
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
Здоровье
10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Энергетика
Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР
"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ вчера в 05:27
Здоровье
Не только COVID-19: Врач назвал другие причины потери обоняния
Во время пандемии коронавируса стало известно, что у многих инфицированных пациентов наблюдается такой симптом, как потерял обоняния или вкуса.
Актуальные Новости вчера в 10:12
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерный стих про попросивших помощи звезд
URA.Ru вчера в 06:24
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Музыка
Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео
Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео».
Mockva.ru 05:55