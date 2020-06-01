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Вести.RuВести.RuKia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed

Kia раскрыла российские цены и комплектации "приподнятого" хэтчбека Kia XCeed и начала его продажи. Новый кросс-хэтч, который является прямым "родственником" модели Ceed, уже выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде.
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Названы рублевые прайсы на новый купеобразный кроссовер KIA XCeed

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Kia XCeed будет стоить от 1,5 млн рублей

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Названы российские цены на кроссовер Kia XCeed

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Кросс-хэтчбек Kia XCeed: комплектации и цены

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Kia назвала российские цены на новый кроссовер XCeed

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Названа стоимость KIA XCeed в России

Автостат07:41

Кросс-хэтч Kia XCeed: все цены для России

Журнал Авто.ру07:34
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу

Российская газета 14:26
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Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
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Общество

Границы Черногории открылись для 130 стран

Власти Черногории с 1 июня разрешили въезд в страну туристам из 130 стран.
Вестник Кавказа 13:54
1
Политика

Путин подписал указ о голосовании по Конституции 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
RT на русском 11:43
Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5, которая должна была пройти в четверг, 4 июня.
Игромания.ру 14:40
1
Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
76
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Гаджеты

AMD готовит мощнейший процессор Ryzen C7 для смартфонов

Еще в прошлом году стало известно, что AMD и Samsung будут сотрудничать для создания нового класса мобильных процессоров, в основу которой ляжет графика AMD RDNA 2. Предполагается, что процессоры появятся в смартфонах в начале 2021 года и будут отличаться повышенной графической производительностью.
Ридус 15:35
Единоборства

Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде

Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс 30 мая в 16:17
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru 13:59
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Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
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Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
9
Здоровье

10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19
189
Общество

В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
653
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Энергетика

Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР

"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ вчера в 05:27
9
Общество

Посольство РФ призвало россиянам избегать мест акций протеста в США

РЕН ТВ 15:31
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Здоровье

Не только COVID-19: Врач назвал другие причины потери обоняния

Во время пандемии коронавируса стало известно, что у многих инфицированных пациентов наблюдается такой симптом, как потерял обоняния или вкуса.
Актуальные Новости вчера в 10:12
Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
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Шоу-бизнес

Шнуров написал матерный стих про попросивших помощи звезд

URA.Ru вчера в 06:24
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Общество

Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса

На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
14
Общество

Автовладельцы в Свердловской области получат номера с кодом 666

News.ru 06:55
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Музыка

Клип группы Little Big выиграл премию за самое трэшовое видео

Клип на песню российской группы Little Big на песню Go Bananas получил немецкую премию Berlin Music Video Awards в категории «Самое трэшовое видео».
Mockva.ru 05:55
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