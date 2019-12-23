Авто

ИзвестияИзвестияKia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Корейская компания Kia объявила стоимость нового кроссовера Seltos для продаж на российском рынке. Как говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 23 декабря, цены на модель в комплектации Luxe будут начинаться от 1 349 900 рублей.
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