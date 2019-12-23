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ИзвестияИзвестияKia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Корейская компания Kia объявила стоимость нового кроссовера Seltos для продаж на российском рынке. Как говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 23 декабря, цены на модель в комплектации Luxe будут начинаться от 1 349 900 рублей.
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Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России

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Kia Seltos с двухлитровым мотором: объявлена цена

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Kia Seltos для России: первые подробности и цена

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KIA объявила стоимость нового кроссовера Seltos для России

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Конкурент Креты Kia Seltos будет стоить больше миллиона

Журнал Авто.ру06:54

Kia Seltos в РФ: три мотора, передний или полный привод. Топовый SUV дороже аналогичной Креты

Колёса.ru09:09
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Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
Политика

Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом Устиновым

Во время осмотра одну из палок колбасы взял полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Вечерняя Москва 09:26
Общество

В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

По данным канала, музей изящных искусств и фонд, под управлением которого находится коллекция Топоровского и его супруги, не проявили необходимого сотрудничества с экспертами.
Интерфакс 11:04
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Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
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Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета 06:50
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

РИА Новости 02:22
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МВД Украины заявило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

РИА Новости 09:19
Армия и оружие

Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США

Военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии телеканалу «Звезда» объяснил причину негодования Вашингтона – С-400 обезоруживает Америку.
RuNews24.ru 21 декабря в 00:36
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
RT на русском 11:53
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Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 15:00
Политика

Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки

Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:49
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Общество

Путин пообщался с мальчиком, желание которого выполнил

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею по телефону пообщался с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края.
Российская газета 09:06
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
Уфимские Заметки 10:06
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
РБК 11:57
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Футбол

«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера Вальтера

«Штутгарт» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Тима Вальтера.
Чемпионат 15:23
Экономика

Forbes назвал российского бизнесмена года

Редакция российской версии журнала Forbes назвала главных героев 2019 года в сфере российского бизнеса в 15 номинациях.
РБК 11:11
Хоккей

В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Lenta.ru 14:59
Происшествия

В Апатитах проверят избитых подростками полицейских

В Апатитах следователи проверят избитых подростками полицейских на превышение полномочий.
Известия 11:41
Шоу-бизнес

В сети высмеяли Тимати из-за роста на фотографиях Анастасии Решетовой

Недавно 23-летняя Анастасия Решетова выложила в сеть снимок с возлюбленным, на фотографии видно, что пара примерно одного роста.
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Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой

Бой с Михаилом Кокляевым вернул Александра Емельяненко в информационное поле и привел к целой череде вызовов российского бойца на бой.
LoginCasino.com 07:17
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
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