Легендой русской кухни автор назвал московский борщ. Он напомнил, что этот суп родом с Украины, и выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом.

Происшествия Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 5K

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 1K

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Футбол «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.

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Политика Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС. 855

Политика В штате Миссисипи обсуждают удаление эмблемы конфедератов с флага Готовность подписать закон об удалении эмблемы Конфедерации с флага штата Миссисипи объявил губернатор штата Джонатан Тэйт Ривз 27 июня, сообщает Politico. 1

Наука Теоретики обосновали новый предел квантования секунды Физики-теоретики из Университета штата Пенсильвания: Гарретт Вендель, Луис Мартинес и Мартин Божовальд полагают, что предел квантования единицы времени — это 10-33 секунды.