Общество
РИА НовостиКиатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Легендой русской кухни автор назвал московский борщ. Он напомнил, что этот суп родом с Украины, и выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Минздрав принял решение оставить старые правила прохождения медицинского осмотра водителей до 2021 года.
9111.ru вчера в 08:39
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
ToDay News Ufa 06:16
Политика
Трамп: США перебросят часть войск из Германии в Польшу
МонаВиста 25 июня в 04:03
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Футбол
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в Российской премьер-лиге
Матч 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Динамо" завершился со счетом 0:0.
Интерфакс-Спорт 14:01
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Футбол
Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR
Встреча, прошедшая на «Открытие Арена» в рамках 24-го тура чемпионата России, завершилась вничью — 0:0. На последних минутах главный судья дважды пользовался системой видеоповторов (VAR).
РБК 14:44
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Футбол
РПЛ объяснила, почему Байрамян оказался в заявке «Ростова»
Оперативный штаб российской Премьер-лиги объяснил, почему «Ростов» смог заявить полузащитника Хорена Байрамяна на матч двадцать четвёртого тура чемпионата против тульского «Арсенала».
Евро-футбол.ру 14:27
Общество
В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной
Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
Футбол
Судьи спасли победу «Зенита». Разбираем решения арбитров
Спорт день за днем 01:23
Политика
Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что Токио сделал Москве представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает ТАСС.
Expert.ru вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM 15:30
Фигурное катание
Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
Областная Рязанская Газета 07:41
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Политика
В штате Миссисипи обсуждают удаление эмблемы конфедератов с флага
Готовность подписать закон об удалении эмблемы Конфедерации с флага штата Миссисипи объявил губернатор штата Джонатан Тэйт Ривз 27 июня, сообщает Politico.
ИА Красная Весна 15:24
Происшествия
В Набережных Челнах сильный ветер повалил два строительных крана
В Набережных Челнах на стройплощадке жилого комплекса из-за сильного ветра с дождем рухнул второй за день подъемный кран.
Известия 15:37
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
Наука
Теоретики обосновали новый предел квантования секунды
Физики-теоретики из Университета штата Пенсильвания: Гарретт Вендель, Луис Мартинес и Мартин Божовальд полагают, что предел квантования единицы времени — это 10-33 секунды.
Популярная механика 08:37
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Наука
Японские врачи могут прогнозировать болезни человека на три года
Evo-rus.com 08:34
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43