Общество

РИА НовостиРИА НовостиКиатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

Легендой русской кухни автор назвал московский борщ. Он напомнил, что этот суп родом с Украины, и выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом.
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Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»

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Киатйский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

РИА Новости10:12

Китайский блогер определил лучшие блюда русской кухни

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Китайский блогер назвал самые лучшие блюда русской кухни

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News.ru10:36

Китайский блогер назвал самое ценное блюдо русской кухни

Взгляд.ру13:03
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