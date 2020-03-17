По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.

Россиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

Политика Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.

Общество Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

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Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

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Общество Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

Происшествия В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Врио главы ЕАО застрял в лифте при проверке больницы Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.