Коронавирус
Газета.RuРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса
По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.
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Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Общество
Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью
В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Происшествия
На Урале принудительно госпитализируют четырех человек
Если два человека были госпитализированы сразу в городе Талица, то четыре человека в Екатеринбурге отказались от госпитализации.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Спорт
РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ остановят до 10 апреля
Из-за эпидемии коронавируса Российская Премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановятся до 10 апреля.
Происшествия
Суд отказался снять с полковника Захарченко статус «склонен к побегу»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оспаривал в суде решение комиссии СИЗО «Лефортово», которая 7 ноября 2019 года, незадолго до его отправки в колонию, сочла, что арестованный «склонен к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов», и поставила его на профилактический учет.
Общество
Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Общество
РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы
По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
Происшествия
В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
Авто
В России начались продажи «заряженого» седана Audi S8
Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Гаджеты
Snoop: новый вид атаки на процессоры Intel с далеко идущими последствиями
Инженер компании Amazon Web Services (AWS) открыл новый способ атаки на процессоры Intel, который назвал Snoop (следить, подглядывать).
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Гаджеты
Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats
Компания Beats выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой чем-то похожую на Заворотнюк
Женатый Сергей Жигунов закрутил роман с точной копией Анастасии Заворотнюк.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за карантина в школах
Национальный родительский комитет предложил обеспечивать мам и пап специальными больничными листами, если их дети вынуждены остаться дома из-за карантина.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Общество
Врио главы ЕАО застрял в лифте при проверке больницы
Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».