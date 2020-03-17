Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиянам дали советы по защите от кибер-коронавируса

По словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, наиболее популярная спам-кампания имитирует рассылки от ВОЗ. Чтобы не попасться в руки мошенникам, он рекомендует заранее проверять ссылку в письме, а не сразу переходить по ней.
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ИТ-эксперты предупредили об активности интернет-мошенников на фоне вируса

РБК01:51

Эксперты по кибербезопасности рассказали о мошенничестве на тему коронавируса

Коммерсантъ01:42

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Lenta.ruвчера в 21:29

Россиян предупредили о мошенниках во время пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

Эксперты назвали способы защиты от «киберкоронавируса»

Известиявчера в 21:55

Защита от «киберкоронавируса»: как распознать мошенников

РЕН ТВ00:50

Эксперты предупредили россиян о начале «киберкоронавируса»

РИА Новостивчера в 20:15
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Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Lenta.ru 05:49
Общество

Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью

В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
Липецкое время 06:46
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Происшествия

На Урале принудительно госпитализируют четырех человек

Если два человека были госпитализированы сразу в городе Талица, то четыре человека в Екатеринбурге отказались от госпитализации.
Известия 05:25
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Спорт

РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ остановят до 10 апреля

Из-за эпидемии коронавируса Российская Премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановятся до 10 апреля.
Рамблер 06:43
Происшествия

Суд отказался снять с полковника Захарченко статус «склонен к побегу»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оспаривал в суде решение комиссии СИЗО «Лефортово», которая 7 ноября 2019 года, незадолго до его отправки в колонию, сочла, что арестованный «склонен к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов», и поставила его на профилактический учет.
BFM.ru 06:05
Общество

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Общество

РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы

По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
BFM.ru 06:24
Происшествия

В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 06:55
Авто

В России начались продажи «заряженого» седана Audi S8

Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.
Известия 07:02
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Гаджеты

Snoop: новый вид атаки на процессоры Intel с далеко идущими последствиями

Инженер компании Amazon Web Services (AWS) открыл новый способ атаки на процессоры Intel, который назвал Snoop (следить, подглядывать).
3DNews 04:16
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Общество

Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса

Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Росбалт 06:57
Гаджеты

Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats

Компания Beats выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats.
The GEEK вчера в 11:03
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 09:37
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой чем-то похожую на Заворотнюк

Женатый Сергей Жигунов закрутил роман с точной копией Анастасии Заворотнюк.
Татарстан Сегодня 07:13
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за карантина в школах

Национальный родительский комитет предложил обеспечивать мам и пап специальными больничными листами, если их дети вынуждены остаться дома из-за карантина.
Российская газета 02:21
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Общество

Врио главы ЕАО застрял в лифте при проверке больницы

Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.
РЕН ТВ 07:01
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Наука

Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом

Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
ToDay News Ufa вчера в 12:44
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
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