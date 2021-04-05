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Online47.ru

Кибермошенники за год похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей

Преступники украли у клиентов банков почти 2,8 млрд рублей - на 70% больше, чем годом ранее. "Известия" со ссылкой на данные проекта ОНФ "За права заемщиков" сообщают, что при этом "средний чек" преступников незначительно снизился - до 14,5 тыс. рублей (снижение на 8%).В источнике
ИА Красная Весна
Новый День
Телеканал Санкт-Петербург
Известия
Lenta.ru
Кавказ Пост
SIA.ru
News.ru
Комсомольская правда
С чего всё началось

Нездоровое состояние: в пандемию кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей

По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем в допандемийное время.
Известия17:01

Подробнее о событии

Подсчитана общая сумма кражи мошенников со счетов россиян

Lenta.ru22:59

За год пандемии число краж взлетело на 60% и превысило исторический максимум

Телеканал Санкт-Петербург01:05

Кибермошенники за год похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей

Online47.ru23:35

Названа общая сумма краж мошенников со счетов россиян

News.ru01:38

Кибермошенники за год похитили у россиян 2,8 миллиарда рублей

Комсомольская правда20:29

Кибермошенники обогатись за счет жителей России на 2,8 млрд рублей

ИА Красная Весна18:24

Эксперты сообщили об увеличении количества краж со счетов клиентов банков на 60%

Известия18:30
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Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя

Организация «Лига безопасного интернета», возглавляемая членом Общественной палаты Екатериной Мизулиной, попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД проверить одно из интервью журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, сообщил ТАСС.
РБК00:42

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