Преступники украли у клиентов банков почти 2,8 млрд рублей - на 70% больше, чем годом ранее. "Известия" со ссылкой на данные проекта ОНФ "За права заемщиков" сообщают, что при этом "средний чек" преступников незначительно снизился - до 14,5 тыс. рублей (снижение на 8%).

С чего всё началось Нездоровое состояние: в пандемию кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем в допандемийное время. Известия 17:01