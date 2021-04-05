Кибермошенники за год похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей
Преступники украли у клиентов банков почти 2,8 млрд рублей - на 70% больше, чем годом ранее. "Известия" со ссылкой на данные проекта ОНФ "За права заемщиков" сообщают, что при этом "средний чек" преступников незначительно снизился - до 14,5 тыс. рублей (снижение на 8%).В источнике
С чего всё началось
Нездоровое состояние: в пандемию кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей
По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем в допандемийное время.
Известия17:01
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Телеканал Санкт-Петербург01:05