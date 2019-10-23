Общество
ИзвестияКиберпреступники нашли новый способ кражи денег через смартфон
Новый способ кражи денег у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны — придумали интернет-мошенники. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Caчкoв.
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Киберпреступники начали использовать новый способ вывода средств у клиентов банков - через установку программы удаленного доступа на смартфон, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.РИА Новости20:42
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