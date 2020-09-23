Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.