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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Киберспециалист предупредил о риске использования голосовых помощников

Эксперты рассказали, какую угрозу могут представлять голосовые помощники. Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи смартфонов и ПК, которые используют голосовые помощники, сталкиваются с утечкой записей, услышанных «случайно».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

ПРАЙМ19:04
Lenta.ru

Раскрыта главная опасность голосовых помощников

Lenta.ru23:14
Аргументы и Факты

Названа главная опасность голосовых помощников

Аргументы и Факты20:25
Газета.Ru

Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Газета.Ru21:21
РБК

Названа основная опасность голосовых помощников

РБК22:10
РИА Новости

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

РИА Новости22:49
ТК Звезда

Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

ТК Звезда19:54

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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Взятки гладки: бывшая алтайская чиновница отделалась штрафом

По итогам судебного разбирательства за получении взятки в особо крупном размере суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа в размере четыре миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должность сроком на пять лет.
REGNUM01:16
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Минск на полувоенном положении: «тайная инаугурация Лукашенко»

У резиденции Лукашенко © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что именно на 23 сентября назначена "тайная инаугурация" Александра Лукашенко.
REGNUM03:38

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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На прививку от коронавируса в Москве можно будет записаться без столичного полиса ОМС

Жители Москвы, не имеющие столичного полиса обязательного медицинского страхования, теперь могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС02:52
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