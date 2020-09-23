Киберспециалист предупредил о риске использования голосовых помощников
Эксперты рассказали, какую угрозу могут представлять голосовые помощники. Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи смартфонов и ПК, которые используют голосовые помощники, сталкиваются с утечкой записей, услышанных «случайно».В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
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