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Киберспециалист предупредил о риске использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, в чем заключается главная опасность голосовых помощников. По мнению специалиста, главный недостаток голосовых помощников заключается в том, что он постоянно слушает. Такой инструмент может стать мощным ключом к взлому личных данных.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
Подробнее о событии
РБК

Названа основная опасность голосовых помощников

РБК22:10
ТК Звезда

Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

ТК Звезда19:54
Аргументы и Факты

Названа главная опасность голосовых помощников

Аргументы и Факты20:25
Газета.Ru

Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Газета.Ru21:21
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

ПРАЙМ19:04
РИА Новости

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

РИА Новости22:49
Lenta.ru

Раскрыта главная опасность голосовых помощников

Lenta.ru23:14

Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга.
Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга
РБК00:30
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Житель Алтая осуждён за сексуальное насилие над своими детьми

Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.
REGNUM01:27
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В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казаньвчера в 04:46
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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