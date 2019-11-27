Политика

РБКРБККиев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73. 26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет точкой отсчета российско-украинского диалога.
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с чего всё началось

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.
РБК10:26

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Россия, Украина и ДНР договорились о новом обмене пленными в формате «всех на всех»

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Московский Комсомолец11:47

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Ашберн
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 10:52
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РБК 15:55
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СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл

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В Китае: Истребитель J-31 версии 2.0 существенно превосходит Су-57 по малозаметности

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ТАСС 18:20
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
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Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
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В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

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Росстандарт составил карту качества топлива в стране

Росстандарт создал карту качества топлива на российских АЗС по итогам проверки текущего года.
Известия 09:19
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
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Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
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В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM вчера в 01:31
Армия и оружие

Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией

Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.
РИА Новости 08:30
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
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Политика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM 17:41
Общество

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита

Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 25 ноября в 15:19
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп

На видео Лиза исполняет четверной тулуп.
Петербургский дневник вчера в 09:59
Авто

Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 25 ноября в 08:08
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Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

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У православных 28 ноября начинается Рождественский пост

У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Piter.tv 12:00
Кино

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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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RT на русском 08:51
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

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