Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.

с чего всё началось

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73. 26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет точкой отсчета российско-украинского диалога.

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