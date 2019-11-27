Политика
РБККиев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73. 26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет точкой отсчета российско-украинского диалога.
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Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.РБК10:26
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Общество
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Политика
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Наука
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В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Общество
Росстандарт составил карту качества топлива в стране
Росстандарт создал карту качества топлива на российских АЗС по итогам проверки текущего года.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Армия и оружие
Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией
Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Политика
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Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
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Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
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BadComedian разгромил сразу три российских фильма
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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