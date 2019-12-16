Политика

RT на русскомRT на русскомКиев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.
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В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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