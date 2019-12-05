Политика

ТАССТАССКиев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
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Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

RT на русском07:58

Украина готова имплементировать «формулу Штайнмайера» в законе о статусе Донбасса

Комсомольская правда06:12

Украина не исключает предоставления дополнительных полномочий ДНР и ЛНР

Коммерсантъ07:10

Киев допустил появление у Донбасса дополнительных полномочий

Известия07:06

Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия

РИА Новости07:28

Киев нашел применение «формуле Штайнмайера»

Lenta.ru06:56

Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

ТАСС05:36
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Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

Rusargument 04:03
Политика

National Interest: НАТО толкает США к «внешнеполитическому безумию»

Для США выполнение своих обязательств перед европейскими членами НАТО является актом «внешнеполитического безумия», заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания The National Interest.
REGNUM 02:41
Авто

Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью

Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.
Somanyhorses вчера в 10:00
Общество

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
RT на русском 07:21
Армия и оружие

Вокруг России создадут сплошное радиолокационное поле

Как сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, современная радиолокационная станция «Контейнер» наделена уникальными возможностями.
RuNews24.ru 03 декабря в 03:22
Политика

Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
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Футбол

В Госдуме высказались о возврате пива на футбольные стадионы

Депутаты рассмотрели законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий, внесенный депутатами Государственной Думы Лебедевым и Свищевым.
Спорт-Экспресс 05:23
Происшествия

На калининградского бизнесмена Игоря Плешкова завели уголовное дело

На калининградского бизнесмена Игоря Плешкова завели уголовное дело.
Калининград.Ru 05:33
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

РИА Новости 07:57
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира

6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Аргументы и Факты 07:34
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Общество

FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».
Коммерсантъ 06:08
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости вчера в 13:50
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Общество

Медведев лично повлиял на судьбу «Яндекса»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает регулирование «Яндекса» и других IT-компаний необходимым, но оно не должно быть «дурным».
Lenta.ru 04:59
Происшествия

Бийчанке, убившей свою 11-месячную дочь, дали 15 лет тюрьмы

Московский Комсомолец вчера в 22:22
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru 06:59
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 08:09
Футбол

Месси рассказал, что выбрал Мане в голосовании за «Золотой мяч»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси сообщил, что выбрал форварда «Ливерпуля» Садио Мане в голосовании премии «Золотой мяч».
ProstoProSport 06:01
Политика

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
ПРАЙМ 04:15
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Общество

Медведев заявил о росте реальных доходов россиян

Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
ПолитРоссия 04:33
Политика

Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских

Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Известия вчера в 20:59
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple

Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
Life.ru 03 декабря в 11:22
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
РИА Новости вчера в 08:18
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