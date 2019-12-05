Политика
ТАССКиев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
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Украина готова имплементировать «формулу Штайнмайера» в законе о статусе Донбасса
Комсомольская правда06:12
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