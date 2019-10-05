с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.

Политика Медведев оценил возможность импичмента Трампа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.

Происшествия Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.

Политика WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.

Политика Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией "Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.

Происшествия Сбербанк выявил мошенника, пытавшегося похитить клиентскую информацию Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщает в субботу пресс-служба банка.

Здоровье Немецкие ученые назвали истинную причину атеросклероза Немецкие ученые из Ганноверской медицинской школы во главе с профессором Акселем Хаверихом назвали истинную причину развития атеросклероза.

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Наука Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.

Шоу-бизнес Нюша возмутилась рассказами Егора Крида об их романе Нюша считает, что фанатам стало интересно "рыться в грязном белье" после упоминаний о романе с Кридом.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе Полиция Донецкой области Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях региона, которые сейчас неподконтрольны украинской власти, сообщает областное управление полиции.

Здоровье Названы восемь омолаживающих продуктов Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.

Гаджеты Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.

Теннис Зверев вышел в полуфинал турнира в Пекине Немец Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Пекине. В четвертьфинале он победил американца Сэма Керри в двух сетах.

Авто В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.

Хоккей Голкипер «Вашингтона» Самсонов признан 2-й звездой матча с «Айлендерс» Встреча регулярного чемпионата НХЛ состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Голкипер Илья Самсонов смог отразить 25 бросков из 26.

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.

Шоу-бизнес Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария сообщила о помолвке Дочь Любови Толкалиной и экс-супруга актрисы Егора Кончаловского проинформировала общественность о собственной помолвке.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.