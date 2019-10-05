с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.

Наука Путешествующие черные дыры усилили электромагнитные волны Швейцарские физики рассчитали, как равномерно движущаяся черная дыра взаимодействует с падающими на нее электромагнитными волнами.

Политика В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Политика В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг «Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Здоровье Росздравнадзор отзывает из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» В России отзывают из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем канцерогенов.

Политика Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией "Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.

Политика Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Наука В Марокко обнаружили останки древней акулы Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.

Происшествия Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.

Футбол Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи» Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».

Общество Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Политика Борисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой Ранее в субботу сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Футбол В «Ростове» Павел Мамаев провел первую тренировку Павел Мамаев рассказал, что в команде его приняли хорошо, также за мощную поддержку он поблагодарил болельщиков.