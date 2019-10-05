Политика
Вести.RuКиев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил о планах новых властей страны в будущем возобновить железнодорожное сообщение с теми районами Донбасса, которые сейчас не контролируются властями в Киеве.РБК06:55
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