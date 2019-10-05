Политика
Вести.RuКиев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил о планах новых властей страны в будущем возобновить железнодорожное сообщение с теми районами Донбасса, которые сейчас не контролируются властями в Киеве.РБК06:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Футбол
«Торпедо» обыграло «Шинник» и упрочило лидерство в таблице
Спорт-Экспресс 13:02
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Политика
Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.
Взгляд.ру 08:58
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
РИА Новости вчера в 07:19
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ 13:07
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
Политика
Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией
В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.
Известия 15:46
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru вчера в 04:18
Политика
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие
ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения
Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.
N+1 09:22
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Футбол
«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Милана" Давиде Калабрия Ранее сообщалось, что "Рома" переиграла "Лечче" в матче шестого тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 16:54
Наука
В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль
Первый российский летающий автомобиль будет создан в новой проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.
Автоновости дня 03:35
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
The Lancet назвал политику РФ в области алкоголя историей успеха
Россия, исторически считавшаяся одной из самых «пьющих» стран в мире, сегодня является примером того, как долгосрочная стратегия с использованием жестких политических реформ, нацеленных как на производство спиртных напитков, так и на индивидуальное потребление, может обратить вспять разрушительные последствия алкоголя для нации.
Красная весна 01:46