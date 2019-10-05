с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.

Шоу-бизнес «Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Шоу-бизнес Элтон Джон рассказал о борьбе с раком 72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Политика Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.

Кино Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).

Политика Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.

Армия и оружие Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров» Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Армия и оружие ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.

Футбол «Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Милана" Давиде Калабрия Ранее сообщалось, что "Рома" переиграла "Лечче" в матче шестого тура чемпионата Италии.

Наука В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль Первый российский летающий автомобиль будет создан в новой проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.

Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Энергетика Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.