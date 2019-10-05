Политика

Вести.RuВести.RuКиев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.
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Глава МИД Украины заявил о планах возобновить движение поездов в Донбасс

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В Совфеде оценили возможность восстановления ж/д сообщения в Донбассе

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РЕН ТВ05:22

МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено

РИА Новости05:11
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