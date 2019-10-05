Политика
Вести.RuКиев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями. Первым этапом министр назвал реконструкцию моста в Станице Луганской, пишет РИА Новости.
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Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Здоровье
Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск
Ридус вчера в 11:58
Гаджеты
Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple увеличит производство новой линейки смартфонов iPhone 11 на 10%, выпустив еще 7-8 млн устройств.
UfaTime.ru 03:29
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Авто
Эксперты оценили шансы Ravon на российском рынке
Автоновости дня 10:06
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 03 октября в 02:25
Наука
В России разработают судно для подъема затонувших кораблей
Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.
N+1 06:49
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Армия и оружие
«Великая морская держава»: у ВМС Украины появилась «бронешлюпка»
Иронично назвав Украину "великой морской державой", пользователи вспомнили, что судно в свое время разрабатывалось в США для еще одного "морского государства" — Узбекистана.
Вести.Ru 10:57
Кино
В Сети показали фото со съемок второго «Аватара»
В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
МИР 24 вчера в 11:01
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Спорт
Брянский спортсмен завоевал «бронзу» по легкой атлетике
В столице Катара проходит крупны турнир. Спортсмен из Брянска принял участие в данном мероприятии.
Ударник (Гордеевский район) 09:10
Происшествия
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 03 октября в 09:59
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04